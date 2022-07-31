قتيلان بإطلاق نار على نقطة حدودية في الكونغو الديمقراطية
جنود من قوات حفظ السلام في حوار مع قوات أمن من الكونغو الديمقراطية
31 يوليو 2022 21:01
قُتل شخصان على الأقل، اليوم الأحد، عندما أطلق جنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة النار عند معبر حدودي مع أوغندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وذكر بيان، أصدرته بعثة الأمم المتحدة "أطلق جنود من لواء التدخل التابع لبعثة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) النار عند عودتهم من الإجازة، في نقطة حدودية لأسباب غير مبررة ومنعوا العبور. أدى هذا الحادث الخطير إلى خسائر في الأرواح وإصابات خطيرة" بدون تقديم حصيلة دقيقة. وقال جويل كيتوسا أحد مسؤولي المجتمع المدني في كاسيندي إن "الحصيلة قتيلان"، مشيرا إلى إصابة 14 آخرين. وأعربت بينتو كيتا المبعوثة الأممية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عن "صدمتها الشديدة لهذا الحادث الخطير"، بحسب بيان البعثة. أضاف بيان البعثة "أمام هذا السلوك المشين وغير المسؤول، تم التعرف على مرتكبي إطلاق النار وتوقيفهم في انتظار نتائج التحقيق الذي بدأ بالفعل بالتعاون مع السلطات الكونغولية". في وقت سابق اليوم، قال بارتليمي كامبالي سيفا الموظف المفوض من قبل حاكم شمال كيفو في كاسيندي "أصيب ثمانية أشخاص، بينهم شرطيان كانا على الحاجز، بجروح خطيرة" في هذا الحادث. الأسبوع الماضي، خرجت تظاهرات سقط فيها قتلى ضد قوة حفظ السلام في عدة بلدات بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.