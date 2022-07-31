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الصليب الأحمر يندد بمهاجمة أسرى الحرب في أوكرانيا

آثار الهجوم على السجن الذي يضم أسرى في أوكرانيا
31 يوليو 2022 20:41

نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، بالهجوم، الذي أودى الجمعة بحياة عشرات من أسرى الحرب، في منشأة أولينيفكا بشرق أوكرانيا.
وقالت اللجنة في بيان: «عائلات الضحايا يجب أن تتلقى أخبارا وأجوبة عاجلة عما حدث لأحبائهم. يجب على الأطراف بذل كل ما في وسعها بما في ذلك من خلال التحقيقات المحايدة للمساعدة في تحديد الحقائق وراء الهجوم وتوضيح هذه القضية». 
وذكّرت اللجنة بأنه «ليس من دور أو تفويض اللجنة الدولية إجراء تحقيقات عامة في جرائم حرب مزعومة».
ودعت روسيا، اليوم الأحد، خبراء في الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى خلال الهجوم.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بخصوص الضربة الصاروخية أو الانفجار الذي قتل فيما يبدو عشرات الأسرى الأوكرانيين في بلدة أولينيفكا في وقت مبكر من يوم الجمعة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت قائمة بأسماء 50 أسيرا أوكرانيا قُتلوا و73 أُصيبوا بما قالت إنها ضربة عسكرية أوكرانية باستخدام صواريخ أميركية متطورة سريعة الحركة (هيمارس).
ونفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها قائلة: إن المدفعية الروسية هاجمت السجن.

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