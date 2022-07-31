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بوتين يوقّع عقيدة جديدة للبحرية تحدد أكبر تهديد لروسيا

بوتين يوقّع عقيدة جديدة للبحرية الروسية
31 يوليو 2022 19:54

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عقيدة جديدة للبحرية الروسية حدد فيها العدو الحقيقي لروسيا.
تشكّل الولايات المتحدة وتوسّع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكبر تهديد تواجهه روسيا، بحسب هذه العقيدة الجديدة.
وجاء في الوثيقة، الواقعة في 55 صفحة، أن "التحديات والتهديدات الرئيسية" للأمن القومي والتنمية تتمثّل بهدف واشنطن "الاستراتيجي للهيمنة على محيطات العالم" وتحرّك البنى التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) باتّجاه الحدود الروسية.

  • بوتين يشارك في يوم البحرية الروسية
    بوتين يشارك في يوم البحرية الروسية

وذكرت الوثيقة، التي تم توقيعها في عيد البحرية الروسية، أن "سياسة روسيا المستقلة الداخلية والخارجية تواجه إجراءات معاكسة من الولايات المتحدة وحلفائها الهادفين للمحافظة على هيمنتهم في العالم، بما في ذلك في محيطاته".
وترى موسكو في الناتو، التحالف العسكري الغربي (الذي كان عدو الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة)، تهديدا وجوديا.

ولفتت العقيدة الجديدة إلى رغبة روسيا في تطوير ممر بحري "آمن وقائم على التنافسية" من أوروبا إلى آسيا يعرف بـ"الممر الشمالي الشرقي" عبر ساحل المنطقة القطبية الشمالية وضمان تشغيله طوال العام.
وأكدت أنه "لا يمكن لروسيا أن تكون موجودة اليوم من دون أسطول قوي.. وستدافع عن مصالحها في محيطات العالم بحزم وتصميم".

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المصدر: آ ف ب
الجيش الروسي
القوات البحرية
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حلف شمال الأطلسي
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