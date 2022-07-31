حريق غابات يشرد المئات ويدمر منازل في كاليفورنيا

أجبر حريق سريع الانتشار في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، 2000 شخص على النزوح ودمر منازل وبنية تحتية شديدة الأهمية منذ اندلاعه يوم الجمعة. أتى حريق "ماكيني"، الذي اندلع في مقاطعة سيسكيو، وهو الأكبر بالفعل في كاليفورنيا حتى الآن هذا العام، على ما يتراوح بين 30 ألف و40 ألف فدان. وطبقا لأحدث البيانات التي نشرها المسؤولون، أدت جهود الإطفاء إلى إخماد واحد في المئة من النيران حتى أمس السبت. وتسبب جفاف، مستمر منذ أكثر من عقدين وارتفاع في درجات الحرارة مع تغير المناخ، في جعل كاليفورنيا أكثر عرضة لحرائق الغابات من ذي قبل. وبحسب عدد الأفدنة التي أتت عليها النيران، كان العامان 2020 و2021 الأكثر دمارا إلى الآن. وطبقا لمكتب التعداد الأميركي يقطن مقاطعة سيسكيو 44 ألف نسمة.