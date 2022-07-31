الإثنين 1 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حريق غابات يشرد المئات ويدمر منازل في كاليفورنيا

حريق غابات في كاليفورنيا
31 يوليو 2022 19:28

أجبر حريق سريع الانتشار في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، 2000 شخص على النزوح ودمر منازل وبنية تحتية شديدة الأهمية منذ اندلاعه يوم الجمعة.
أتى حريق "ماكيني"، الذي اندلع في مقاطعة سيسكيو، وهو الأكبر بالفعل في كاليفورنيا حتى الآن هذا العام، على ما يتراوح بين 30 ألف و40 ألف فدان. وطبقا لأحدث البيانات التي نشرها المسؤولون، أدت جهود الإطفاء إلى إخماد واحد في المئة من النيران حتى أمس السبت.
وتسبب جفاف، مستمر منذ أكثر من عقدين وارتفاع في درجات الحرارة مع تغير المناخ، في جعل كاليفورنيا أكثر عرضة لحرائق الغابات من ذي قبل. وبحسب عدد الأفدنة التي أتت عليها النيران، كان العامان 2020 و2021 الأكثر دمارا إلى الآن.
وطبقا لمكتب التعداد الأميركي يقطن مقاطعة سيسكيو 44 ألف نسمة.

أخبار ذات صلة
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
المصدر: رويترز
حرائق غابات
كاليفورنيا
آخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
الرياضي
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
اليوم 14:45
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عربي ودولي
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
اليوم 14:34
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عربي ودولي
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
اليوم 14:25
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 14:19
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
الرياضي
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©