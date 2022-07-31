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إصابات كورونا ما تزال مرتفعة في اليابان

طاقم طبي يعالج مريضا مصابا بكورونا في اليابان
31 يوليو 2022 19:10

ما تزال الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد تسجل مستويات مرتفعة في اليابان، وفقا لبيانات رسمية.
وأعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأحد، تسجيل 197 ألفا و792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأكدت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 31 ألفا و541 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.
وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ  23 شخصا. فيما بلغ العدد على الصعيد الوطني 427 شخصا، بارتفاع بواقع 24 حالة مقارنة بأمس السبت.كما سجلت اليابان 82 حالة وفاة جديدة بالفيروس.
بذلك، يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12 مليونا و581 ألفا و505 حالات. وارتفع مجموع الوفيات جراء الفيروس إلى 32 ألفا و527 حالة، بحسب بيانات "جامعة جونز هوبكنز" الأميركية.

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