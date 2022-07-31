فيديو.. انهيار جزء من صوامع مرفأ بيروت المتضررة من الانفجار
انهيار جزء من صوامع مرفأ بيروت
31 يوليو 2022 18:47
انهار، بعد ظهر اليوم الأحد، جزء من صوامع الحبوب المتضررة جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس 2020. وشوهد عمود ضخم من الغبار والدخان يتصاعد في المنطقة. ولم ترد تقارير، حتى الآن، عن سقوط قتلى أو مصابين في الانهيار. وكان حريق قد اشتعل ببطء في وقت سابق من هذا الشهر في أنقاض صوامع الحبوب في المرفأ.
وأدى الانفجار الكيماوي الضخم، الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، إلى سقوط أكثر من 215 قتيلا وإصابة الآلاف بجروح وتضرر عدد كبير من المنازل في العاصمة اللبنانية. يأتي الانفجار قبل أيام من إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع. وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدّع من الصوامع جراء الانفجار معرّض لـ«خطر السقوط».