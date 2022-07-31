واشنطن وسول تعززان استعدادهما لمواجهة كوريا الشمالية
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
31 يوليو 2022 18:17
قال مسؤول في كوريا الجنوبية إن وزيري دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقا على تعزيز الإجراءات السياسية والعسكرية لرفع الاستعداد لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية. وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه خلال مباحثاتهما في واشنطن، قرر وزير الدفاع الكوري لي جونج سوب ونظيره الأميركي لويد أوستن استئناف اجتماع مجموعة التشاور واستراتيجية الردع الموسعة في موعد مبكر. ويشار إلى أن سول وواشنطن تسعيان لاستئناف اجتماع المجموعة، وهو تجمع لنواب وزراء الدفاع ومسؤولين دبلوماسيين، وتم تعليقه عام 2018، في ظل الجهود المشتركة لتعزيز الدبلوماسية مع بيونج يانج. وتجري كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، إضافة إلى كندا وأستراليا، تدريبا صاروخيا مشتركا للكشف عن الصواريخ الباليستية وتعقبها في المياه، قبالة هاواي، اعتبارا من غد الاثنين. وذكر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الدول الثلاث ستجري تدريب «باسيفيك دراجون» اعتبارا من غد الاثنين، حتى 14 أغسطس المقبل، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.