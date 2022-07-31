الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة. وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25/ 35 كم/س. ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:19 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 09:34 والثاني عند الساعة 21:06. بحر عمان سيكون خفيف الموج. وسيحدث المد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 18:26 والثاني عند الساعة 06:05.