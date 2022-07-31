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أميركا وأربع دول تجري تدريباً حول الصواريخ الباليستية

إطلاق صاروخ باليستي في كوريا الشمالية (أرشيفية)
31 يوليو 2022 17:48

تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تدريباً صاروخياً مشتركاً للكشف عن الصواريخ الباليستية وتعقبها في المياه، قبالة هاواي، اعتباراً من غد الاثنين.
وستشارك الدول الثلاث بالإضافة إلى أستراليا وكندا في التدريب، الذي يجرى كل عامين.
وذكر الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن الدول الثلاث ستجري تدريب «باسيفيك دراجون» اعتباراً من غد الاثنين، حتى 14 أغسطس المقبل، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.
ويركز التمرين، الذي يقام بمناسبة التدريب البحري متعدد الجنسيات هذا العام «ريم أوف باسيفيك»، على تحسين التنسيق التكتيكي والفني بين مشاركيه، بما في ذلك الكشف عن الأهداف الباليستية وتتبعها والإبلاغ عنها.

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