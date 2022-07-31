العراق يعتقل 14 عنصراً من داعش بينهم قيادات

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 14 عنصراً ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي بينهم قيادات. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إن قواتها تمكنت من اعتقال ثمانية من عناصر تنظيم داعش المتطرف في مناطق متفرقة في العاصمة بغداد.وأوضح بيان عسكري صادر عن الوكالة أن بين المعتقلين قيادات بارزة في التنظيم المتشدد وأن عملية الاعتقال تمت اعتماداً على معلومات استخبارية دقيقة. بدوره، أعلن جهاز الأمن الوطني، في وقت سابق اليوم، اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى شمالي بغداد. وقال الجهاز إن المعتقلين ينتمون «لتنظيم داعش بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية خلال عمليات التحرير».