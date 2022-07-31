الإثنين 1 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وسيط أميركي يبحث ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض (يمين) يستقبل الوسيط الأميركي بحضور السفيرة الأميركية
31 يوليو 2022 17:20

بدأ الوسيط الأميركي آموس هوكستين، في بيروت اليوم الأحد، لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي لم يتم التوصل فيه حتى الآن إلى أي نتيجة.
وتسارعت، منذ بداية الشهر الماضي، التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف.
وبدأ هوكستين جولته بلقاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على أن يلتقي الاثنين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم، أن زيارة هوكستين تأتي في إطار التزام الإدارة الأميركية «بتسهيل المفاوضات»، معتبرة أن «التوصل إلى حلّ أمر ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية».
وتوقّفت المفاوضات، التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

أخبار ذات صلة
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
المصدر: آ ف ب
لبنان
إسرائيل
الحدود البحرية
وسيط
آخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
الرياضي
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
اليوم 14:45
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عربي ودولي
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
اليوم 14:34
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عربي ودولي
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
اليوم 14:25
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 14:19
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
الرياضي
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©