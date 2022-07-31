وسيط أميركي يبحث ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

بدأ الوسيط الأميركي آموس هوكستين، في بيروت اليوم الأحد، لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي لم يتم التوصل فيه حتى الآن إلى أي نتيجة.

وتسارعت، منذ بداية الشهر الماضي، التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف.

وبدأ هوكستين جولته بلقاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على أن يلتقي الاثنين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم، أن زيارة هوكستين تأتي في إطار التزام الإدارة الأميركية «بتسهيل المفاوضات»، معتبرة أن «التوصل إلى حلّ أمر ضروري وممكن على حد سواء، ولكن لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية».

وتوقّفت المفاوضات، التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل العام 2020 بوساطة أميركية في مايو من العام الماضي، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. أخبار ذات صلة تشكيل حكومة جديدة بالكويت عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد

المصدر: آ ف ب