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الرئيس الموريتاني يعلن إنقاذ الطفل الذي غمرته السيول

الرئيس الموريتاني يعلن إنقاذ الطفل الذي غمرته السيول
31 يوليو 2022 15:56

محمدفال - أبوظبي

أشاد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بجهود فرق الإنقاذ والسلطات التي أدت إلى نجاح عملية إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد الذي حاصرته السيولة أكثر من 24 ساعة.

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وقال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر».

وأضاف «أحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ».

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