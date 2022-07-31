الرئيس الموريتاني يعلن إنقاذ الطفل الذي غمرته السيول

محمدفال - أبوظبي

أشاد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بجهود فرق الإنقاذ والسلطات التي أدت إلى نجاح عملية إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد الذي حاصرته السيولة أكثر من 24 ساعة.

أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر.



وأحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) July 31, 2022

وقال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أبارك لأسرة الطفل محمد أحمد ولد محمد، ولكل أبناء شعبنا، إنقاذ حياته، بفضل الله تعالى، فله الحمد والشكر».

وأضاف «أحيي فرق الإنقاذ والسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ».