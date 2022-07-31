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شاهد.. نهاية سعيدة لطفل موريتاني حاصرته السيول

شاهد.. نهاية سعيدة لطفل موريتاني حاصرته السيول
31 يوليو 2022 15:45

محمد فال - أبوظبي

أثار طفل موريتاني علق في سد تغمره السيول، لأزيد من 24 ساعة، تعاطفا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلن الرئيس  الموريتاني نجاح جهود إنقاذه.

وتمكنت طائرة عسكرية تابعة للجيش الموريتاني من إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد، الملقب بـ"شبو"، بعد أن علق في سد تغمره السيول في مدينة بومديد شرق البلاد.

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من جهتها، قالت وزارة الدفاع الموريتانية في بيان، إن نجاح هذه العملية كان ثمرة إعداد وتنسيق ومتابعة على مدار الساعة للجهود المبذولة من طرف الجهات المعنية بعملية الإنقاذ.

يشار إلى أن قصة الطفل بدأت في حدود العاشرة من صباح السبت، حين توجه مع مجموعة من أصدقائه إلى سد بومديد حيث يسبحون في العادة.

وحين كان "شبو"، البالغ من العمر 11 عاماً، يسبح في مياه السد، باغتته السيول وحاصرته من كل الجوانب، الأمر الذي جعله يستنجد بصخرة من خرسانة السد، وقف عليها في انتظار النجدة.

 

السيول
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