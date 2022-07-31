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أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم

أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم
31 يوليو 2022 15:20

نفت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن تكون هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة، ممّا أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح وفق موسكو، ووصفت الاتهامات الروسية بأنّها «استفزاز متعمّد».

وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا في بيان، إنّ الاتهامات الروسية بـ«هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول» هي «استفزاز متعمّد».

 

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