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تركيا: خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية غداً

تركيا: خروج أول شحنة حبوب من الموانئ الأوكرانية غداً
31 يوليو 2022 13:59

قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن هناك احتمالا كبيرا لأن تغادر أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين.

وأضاف إبراهيم قالين للقناة السابعة التركية أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول سيكمل على الأرجح العمل النهائي بخصوص طرق التصدير قريبا جدا.

وروسيا وأوكرانيا موردان رئيسيان للقمح على مستوى العالم، ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي إلى تخفيف أزمة الغذاء وخفض أسعار الحبوب العالمية التي ارتفعت منذ الهجوم الروسي.

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