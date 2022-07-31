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الأمم المتحدة تحث العراقيين على تجاوز الخلافات

الأمم المتحدة تحث العراقيين على تجاوز الخلافات
31 يوليو 2022 11:28

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق.

وحث الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة- من خلال الحوار السلمي والشامل- تكون قادرة على تلبية مطالب الإصلاح القائمة منذ فترة طويلة، دون مزيد من التأخير.

وعلى صعيد متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن بالغ القلق إزاء التصعيد المستمر.

وقالت البعثة، في تغريدة على تويتر، إن إعلاء "أصوات العقل والحكمة" ضروري لمنع المزيد من العنف. وشجعت كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة.

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