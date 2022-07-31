الإثنين 1 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر قيادة أسطول البحر الأسود

مقر الأسطول الروسي بالبحر الأسود في مدينة سيباستوبو
31 يوليو 2022 11:11

اتهم مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أوكرانيا اليوم الأحد بشن هجوم بطائرة مُسيرة قبل احتفالات مزمعة بمناسبة يوم البحرية، مما أدى إلى إصابة خمسة وإلغاء الاحتفالات.

ويأتي هذا الاتهام قبل ساعات من إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على احتفالات يوم البحرية في مسقط رأسه في سان بطرسبرج بينما تواصل موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول، حيث يقع مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، على تيليجرام "سقط جسم غير معروف في ساحة مقر قيادة الأسطول".

وأضاف "تشير المعلومات الأولية إلى أنها طائرة مسيرة".

وقال إن أوكرانيا قررت "إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا".

ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال رازفوجاييف إن خمسة موظفين من مقر قيادة الأسطول أصيبوا في الحادث وإن جهاز الأمن الاتحادي يحقق في ملابساته.

وأضاف رازفوجاييف "ألغيت جميع الاحتفالات لأسباب أمنية. يرجى التزام الهدوء والبقاء في المنازل إذا أمكن ذلك".

ويوم البحرية هو عطلة سنوية في روسيا وتقدم خلاله أساطيلها عروضا بحرية وتكرم بحارتها.

 

أخبار ذات صلة
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
البحر الأسود
آخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
الرياضي
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
اليوم 14:45
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عربي ودولي
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
اليوم 14:34
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عربي ودولي
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
اليوم 14:25
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 14:19
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
الرياضي
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©