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إسرائيل تعلق كافة طلعات التدريب لمقاتلات «إف 35»

طائرة أف-35 تمتلك قدرات قتالية عالية
31 يوليو 2022 11:08

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تعليق طلعات التدريب لكل المقاتلات من طراز إف 35 بسبب شبهة بوجود خلل فني في منظومة كرسي القذف.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد عن الجيش أنه سيتم فحص كل الطائرات بعناية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر في سلاح الجو إن الطلعات العملياتية لهذه الطائرات ستستمر حسب الضرورة.

وقد قرر سلاح الجو الأميركي مؤخرا إيقاف طلعات كل أسراب مثل هذه الطائرات لفحص آلية كرسي القذف. ويذكر أن إسرائيل كانت قد تسلمت 50 مقاتلة من هذا النوع.

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