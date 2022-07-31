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موريتانيا.. ترقب لمصير طفل تحاصره السيول

الطفل الذي تحاصره السيول
31 يوليو 2022 10:10

فيما تجتاح السيول موريتانيا منذ يومين، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو لطفل عالق منذ صباح السبت في مدينة بومديد وسط البلاد.

ويظهر الطفل، الذي أنهكه الجوع والعطش والإرهاق، وهو يصارع السيول بتثبيت نفسه فوق صخرة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الموريتانية عبر «فيسبوك»: «يلتئم اجتماع دائم رفيع المستوى خاص، يضم قيادات الجيش الجوي والبحرية الوطنية والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنقاذ الطفل: العالق بسد بومديد بفعل السيول».

وأضافت «وصلت عين المكان طلائع فرق الإنقاذ كما أن الخطوات متقدمة ومتسارعة لوصول باقي الفرق المتخصصة السد المذكور».

وتابعت الوزارة «سيتواصل اجتماع اللجنة المذكورة واتخاذ أسرع و أنجع الإجراءات إلى غاية رد الولد إلى ذويه سالما معافى».

 

 

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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