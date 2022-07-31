محاولة اغتيال لرئيس غواتيمالا.. والجيش يكشف التفاصيل

قال متحدث باسم الجيش في جواتيمالا إن قوات من الجيش تبادلت إطلاق النار مع مسلحين اقتربوا بسيارتهم من موقع حاشية الرئيس أليخاندرو جياماتي يوم السبت، لكن الرئيس لم يكن موجودا في المكان وقت وقوع الحادث ولم يصب بأذى.

وقال المتحدث إن القوات أوقفت السيارة لدى اقترابها من نقطة تفتيش تتولى حراسة الوفد الرئاسي خلال زيارة الرئيس جياماتي لمنطقة هويهويتينانجو، على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة جواتيمالا سيتي.

وأطلق ركاب السيارة النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار. كان جياماتي في مكان يقع على بعد حوالي كيلومترين وقت وقوع الحادث.

وقالت الحكومة في بيان "نبلغ شعب جواتيمالا والمجتمع الدولي بأن الرئيس لم يصب بأذى وتم إجلاؤه من المنطقة في الوقت المناسب".

وقال المتحدث إن أحد المسلحين، يعتقد أنه مكسيكي، أصيب في المواجهة ويتلقى رعاية طبية.

وفر الآخرون في السيارة باتجاه الحدود المكسيكية التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن المدينة.

وقال المتحدث إن الجيش المكسيكي اعتقل فيما بعد أربعة أشخاص من جواتيمالا. كما تم العثور على قاذفي قنابل يدوية عبر الحدود في المكسيك.

ولم يرد متحدث باسم أمانة الدفاع الوطني المكسيكية على طلب للتعليق.