الرئيس الأوكراني يدعو لإخلاء دونيتسك فوراً

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في رسالة مصورة السكان إلى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد هرباً من "العملية الروسية"، إذ تتعرض مدنها لعمليات قصف دامية. وقال الرئيس الاوكراني "اتخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، اخلوا" المنطقة. وتتسبب الضربات الروسية على مدن المنطقة كل يوم تقريبًا بوقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك سابقًا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان منطقة دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس. وبررت القرار بتدمير شبكات الغاز وغياب التدفئة في الشتاء المقبل في المنطقة. من جهة ثانية أعلنت أوكرانيا السبت أنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة زيارة جنودها من أسرى القوات الروسية، غداة مقتل نحو خمسين منهم في قصف.