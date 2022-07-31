الإثنين 1 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الأوكراني يدعو لإخلاء دونيتسك فوراً

الرئيس الأوكراني يدعو لإخلاء دونيتسك فوراً
31 يوليو 2022 08:47

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في رسالة مصورة السكان إلى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد هرباً من "العملية الروسية"، إذ تتعرض مدنها لعمليات قصف دامية. وقال الرئيس الاوكراني "اتخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، اخلوا" المنطقة. وتتسبب الضربات الروسية على مدن المنطقة كل يوم تقريبًا بوقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك سابقًا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان منطقة دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس. وبررت القرار بتدمير شبكات الغاز وغياب التدفئة في الشتاء المقبل في المنطقة. من جهة ثانية أعلنت أوكرانيا السبت أنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة زيارة جنودها من أسرى القوات الروسية، غداة مقتل نحو خمسين منهم في قصف.

أخبار ذات صلة
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
المصدر: وكالات
فيروس كورونا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
الرياضي
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
اليوم 14:45
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عربي ودولي
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
اليوم 14:34
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عربي ودولي
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
اليوم 14:25
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 14:19
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
الرياضي
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©