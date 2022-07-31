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طبيب بايدن يكشف تفاصيل وضعه الصحي

طبيب بايدن يكشف تفاصيل وضعه الصحي
31 يوليو 2022 08:40

أصيب الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا بكوفيد وسيعود إلى الحجر رغم أنه "لا يزال يشعر بأنه بخير"، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض السبت.
وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور في مذكرة أن "فحص المستضدات" الذي أجري لبايدن (79 عاما) "صباح السبت جاء إيجابيا" و"سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة" بهدف "حماية" المحيطين به.
وأوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يُعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.
وأضاف أن "الرئيس لم يشعر بتجدد الأعراض ولا يزال يشعر بأنه بخير".
وتابع الطبيب "ليس هناك أي سبب تاليا لاستئناف العلاج في المرحلة الراهنة"، لكن بايدن، الرئيس المنتخب الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، سيظل تحت المراقبة.
وأعلن بايدن بنفسه نبأ إصابته عبر تويتر. وكتب "أصدقائي، أثبتت الاختبارات إصابتي بكوفيد مجددا. هذا يحصل لقلة من الناس. ليست لدي أعراض لكن سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي"، مؤكدا أنه ما زال يعمل.

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