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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
31 يوليو 2022 08:31

انخفضت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إلى أقل من 80 ألف إصابة للمرة الأولى خلال أسبوع، لكن عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بلغ أعلى مستوى له خلال شهرين، في ظل استمرار الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 73 ألفا و 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 341 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19 مليونا و776 ألف و50 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و47 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وأدى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى زيادة عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة. فأبلغت البلاد عن 284 حالة حرجة اليوم الأحد، ارتفاعًا من 242 في اليوم السابق.

وهو أعلى رقم منذ 18 مايو عندما بلغ العدد 313.

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