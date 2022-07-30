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الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك

فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
31 يوليو 2022 00:43

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، السكان إلى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد.
وقال الرئيس الأوكراني، في رسالة مصورة نشرت في وقت متأخر من الليل "اتخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، أخلوا" المنطقة.
وأكد أن على مئات الآلاف من الأشخاص، الذين ما زالوا في حوض دونباس الأوسع، مغادرة المنطقة.
ويضم حوض دونباس منطقتي لوجانسك ودونيتسك.
وأضاف زيلينسكي أن السكان الذين يغادرون منازلهم سيحصلون على تعويضات.
وأوضح أن "كثيرين يرفضون المغادرة لكن يتعين عليهم القيام بذلك".
ومضى يقول "إذا أتيحت لك الفرصة، يرجى التحدث إلى أولئك الذين ما زالوا في دونباس. من فضلك، أقنعهم بضرورة المغادرة".
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن إيرينا فيرشيتشوك نائبة رئيس الوزراء قولها إن عمليات الإجلاء يجب أن تتم قبل بدء شهور الشتاء بسبب تدمير البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.

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