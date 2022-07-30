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البابا فرنسيس لا يستبعد الاستقالة

البابا فرنسيس
31 يوليو 2022 00:24

روما (وكالات)

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أعلن البابا فرنسيس، أمس، أنه لا يستبعد الاستقالة، من منصب رئيس الكنيسة الكاثوليكية. وأضاف البابا، البالغ 85 عاماً، للصحفيين، بينما كان عائداً إلى روما من زيارته لكندا: «الباب مفتوح.. إنه خيار عادي للغاية».  وأضاف البابا، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية، إنه لا يفكر في الاستقالة الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه أن يبدأ في ذلك بعد الغد». وتحدث البابا أيضاً عن حالته الصحية، قائلاً، إنه في الأيام الستة الماضية، كان بالكاد يستطيع أن يخطو بضع خطوات، ويجلس على كرسي متحرك معظم الوقت. ويعاني البابا من إصابة في الركبة. وأضاف: «لا أعتقد أنه يمكنني أن استمر بنفس إيقاع السفر، كما كنت من قبل». وأوضح أنه لا يمكن حل مشكلة ركبته إلا بالجراحة، لكنه لا يرغب في الخضوع لجراحة مرة أخرى، بعد الجراحة السابقة التي خضع لها لعلاج مشاكل في القولون قبل أكثر من عام بقليل. وذكر أنه لا يزال يرغب في السفر، وربما يتعين التخطيط لرحلاته على نطاق أضيق قليلاً.

البابا فرنسيس
بابا الكنيسة الكاثوليكية
بابا الفاتيكان
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