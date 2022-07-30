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الأمم المتحدة: تسمية مبعوث جديد إلى ليبيا قريباً

ستيفاني ويليامز (أرشيفية)
31 يوليو 2022 00:24

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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يبحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شخصية توافقية لتتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الفترة المقبلة، بعد أشهر من استقالة المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش، وبالتزامن مع مغادرة مستشارة الأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز لمنصبها نهاية يوليو.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، إن الأمم المتحدة تحاول في أسرع قت ممكن تسمية شخص مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها ستيفاني وليامز، مؤكداً أن البعثة الأممية متواجدة في ليبيا والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زنينغا، وسيظل مسؤولاً إلى حين تسمية شخص آخر.
وأوضح فرحان حق أن «ستيفاني وليامز قامت بعمل مذهل، وأن الأمم كانت تأمل في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو، ولكن تبيّن أن لديها التزامات أخرى»، مضيفاً: «سنواصل البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها».
وتخشى الأمم المتحدة تراجع دورها في سبل حل الأزمة الليبية لصالح أطراف أخرى تسعى لفرض أجندتها، وتأمل في تعيين مبعوث أممي من القارة الأفريقية للتوصل لسبل حل الأزمة السياسية الخانقة والتي تتطلب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل. 
بدورها، وصفت ويليامز الطبقة السياسية في ليبيا بأنها «انتهازية» وتتبع مصالحها الخاصة، مؤكدة أنها تأكدت من ذلك على مدى عملها على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، مشيرة إلى أنها حذرت الجميع بعد إلغاء الانتخابات من أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة «الكراسي الموسيقية»، بدلًا من إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات.
وشددت ويليامز على أن التظاهرات التي اندلعت في ليبيا قبل أسابيع، كانت ردة فعل تجاه عدم قدرة الطبقة السياسية على الاتفاق على الإطار الدستوري وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات، وتابعت «هذا ما دفع الشعب الليبي للخروج للشوارع ومطالبته الطبقة السياسية بشكل سلمي أن تصغي إليه».
وتغادر ويليامز في منصبها في ظل حالة من الاستقطاب السياسي والعسكري في ليبيا، وسط تخبط في المسارات التي حددها مؤتمر برلين ودعمته الأمم المتحدة، هو ما يحتاج إلى ضرورة الإسراع في تعيين مبعوث أممي قوي قادر على الدفع نحو إجراء الانتخابات بعد تحقيق التوافق بين الليبيين.
في سياق آخر، يعقد اليوم الأحد اجتماعاً عسكرياً في العاصمة طرابلس، بحضور أبرز قادة الكتائب الأمنية والعسكرية في مدن الزاوية والزنتان وطرابلس ومصراتة ومدن أخرى، بناء على دعوة من آمر غرفة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي. ووفقاً لمصادر عسكرية متطابقة، يناقش الاجتماع سبل حل الأزمة السياسية في البلاد وحسم الخلافات حول الحكومة التي ستتولى المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، وعدم الذهاب إلي تصعيد عسكري على الأرض نتيجة الخلافات السياسية بين المكونات الأمنية والعسكرية في غرب البلاد.

أنطونيو جوتيريش
ليبيا
الجيش الليبي
الأزمة الليبية
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