وزير الإعلام اليمني يطالب بالإفراج عن 4 صحفيين اختطفهم «الحوثي»

عدن (الاتحاد)

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، جماعة «الحوثي» الإرهابية، كامل المسؤولية عن سلامة وحياة 4 صحفيين مختطفين لدى الميليشيات. وقال معمر الإرياني، «إن ميليشيات الحوثي تواصل إخفاء الصحفيين الأربعة قسرياً منذ اختطافهم في يونيو 2015، بعد أن أصدرت بحقهم أوامر بالإعدام، في ظروف اعتقال سيئة وحرمان من الرعاية الصحية، أدى إلى تدهور وضعهم الصحي ودخولهم مرحلة الخطر»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأضاف الإرياني: «ميليشيات الحوثي الإرهابية اختطفت الصحفيين الـ4 على خلفية عملهم الصحفي، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم غير قانونية بتهم ملفقة، ورفضت، ولا تزال ترفض، إطلاقهم أو إدراجهم في قوائم تبادل الأسرى والمختطفين». وأكد الإرياني مسؤولية قيادات «الحوثي» عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها، بهدف تكميم الأفواه، وخلق بيئة غير آمنة للعمل الصحفي.