الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير الإعلام اليمني يطالب بالإفراج عن 4 صحفيين اختطفهم «الحوثي»

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
31 يوليو 2022 00:23

عدن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، جماعة «الحوثي» الإرهابية، كامل المسؤولية عن سلامة وحياة 4 صحفيين مختطفين لدى الميليشيات. وقال معمر الإرياني، «إن ميليشيات الحوثي تواصل إخفاء الصحفيين الأربعة قسرياً منذ اختطافهم في يونيو 2015، بعد أن أصدرت بحقهم أوامر بالإعدام، في ظروف اعتقال سيئة وحرمان من الرعاية الصحية، أدى إلى تدهور وضعهم الصحي ودخولهم مرحلة الخطر»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».
وأضاف الإرياني: «ميليشيات الحوثي الإرهابية اختطفت الصحفيين الـ4 على خلفية عملهم الصحفي، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم غير قانونية بتهم ملفقة، ورفضت، ولا تزال ترفض، إطلاقهم أو إدراجهم في قوائم تبادل الأسرى والمختطفين». وأكد الإرياني مسؤولية قيادات «الحوثي» عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها، بهدف تكميم الأفواه، وخلق بيئة غير آمنة للعمل الصحفي.

معمر الإرياني
اليمن
وزير الإعلام اليمني
ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
آخر الأخبار
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
اليوم 08:31
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©