أميركا تدعو القوى السياسية العراقية إلى ضبط النفس

دعت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، القوى السياسية العراقية إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف. وقالت السفارة، في بيان "نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف"، لافتة إلى أن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي". وأضافت السفارة "نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي". كان متظاهرون اقتحموا اليوم قاعات البرلمان العراقي في العاصمة بغداد على خلفية تحركات لتعيين رئيس جديد للحكومة. وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، إن عدد الإصابات في المظاهرات، حسبما استقبلت مؤسساتها ومستشفياتها، بلغ 125 جريحا، بينهم 25 عسكريا.