الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان.. «الحرية والتغيير» تسعى لإعداد «إعلان دستوري»

تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالتعايش وإنهاء العنف القبلي (أ ف ب)
31 يوليو 2022 00:23

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية

كشفت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» وجود تحركات مكثفة من قبل قوى وشخصيات سودانية بارزة من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بين القوى المدنية الرئيسة في المشهد الحالي، والتي تشمل قوى «الحرية والتغيير» ومجموعة «ميثاق التوافق الوطني» و«الجبهة الثورية»، في ظل التأزم والفراغ الذي يعيشهما السودان منذ قرابة 10 أشهر.
يأتي ذلك فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير عن شروعها رسمياً في إعداد إعلان دستوري يؤسس للسلطة المدنية الديمقراطية، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية، عبر لجنة مختصة شكلتها لإعداد الإعلان الدستوري الذي يشكل أساسا لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية.
وكان الجيش السوداني أعلن في الرابع من يوليو الانسحاب من العملية السياسية، وترك المجال للقوى المدنية للاتفاق على تشكيل حكومة لقيادة الفترة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن انعكاسات الأوضاع الراهنة السلبية على مجمل التطورات في السودان على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية مثلت جرس إنذار قوى للجميع من أدل التعجيل بالحل.  وحذّرت من التصعيد الأخير الممثل في الإعلان عن جبهة التغيير الجذري، وتصاعد أعمال العنف في ولايات السودان وخلال المظاهرات السلمية.
وفي هذه الأثناء، استبعد سياسيون وخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» قدرة المدنيين على الاتفاق فيما بينهم، وقال عبدالله مسار، القيادي بقوى الحراك الوطني: «وصول القوى المدنية لتوافق، في ظل المواقف المتباعدة والمتباينة والمتشددة لبعض هذه القوى، أمر مستبعد».
وتوقع مسار أن يضطر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في نهاية المطاف، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال والإعداد لانتخابات مبكرة كمخرج من الأزمة.
وقال الكاتب والمحلل السوداني عادل الباز إن القوى المدنية في السودان عاجزة عن الاتفاق، وغير قادرة على الخروج من الوضع الحالي المتأزم، حيث تتقاطع مصالحها، وتشتد صراعاتها وتتباين تكتيكاتها.

السودان
قوى الحرية والتغيير
الحراك السوداني
أزمة السودان
آخر الأخبار
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
اليوم 08:31
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©