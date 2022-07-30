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لبنان: احتجاز باخرة تنقل حبوباً أوكرانية

لبنان: احتجاز باخرة تنقل حبوباً أوكرانية
31 يوليو 2022 00:24

بيروت (وكالات) 

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أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، أمس، قراراً بالحجز على سفينة تنقل الشعير قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إنها حُملت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية.
وقال مسؤول قضائي، إن النائب العام التمييزي غسان عويدات كلف المديرية العامة للجمارك وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراء التحقيقات الأولية في قضية الباخرة «لوديسيا» الراسية في مرفأ طرابلس في شمال لبنان والتي ترفع العلم السوري.
وأمر عويدات، وفق المصدر نفسه، بـ«الحجز على الباخرة إلى حين انتهاء التحقيق»، كما كلف شعبة المعلومات التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية في لبنان.

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