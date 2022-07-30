الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أذربيجان تتهم أرمينيا بقصف مواقعها

قصف في منطقة ناغورني قره باغ (أرشيفية)
30 يوليو 2022 23:47

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن أذربيجان اتهمت أرمينيا، اليوم السبت، بقصف مواقعها القريبة من جيب ناجورنو قرة باغ الذي تخوض الدولتان الجارتان معارك بسببه منذ 30 عاما.
وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان إنها ردت على النيران بعد أن استخدمت أرمينيا المدفعية في مهاجمة قواتها في منطقتي "لاشين" و"كالباجار" إلى الغرب من الجيب.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن وزارة الدفاع الأرمينية نفت من جانبها اتهامات أذربيجان لها.
وفي عام 2020، تحول النزاع على ناجورنو قرة باغ، الإقليم الجبلي، إلى حرب استمرت ستة أسابيع سيطر خلالها جيش أذربيجان على أجزاء من الإقليم.
واتفقت الدولتان على السعي إلى السلام بينهما وذلك بعد وقف لإطلاق النار توسطت فيه روسيا لكنهما تتبادلان الاتهامات، من وقت إلى آخر، بإطلاق القذائف عبر الحدود.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
المصدر: رويترز
أرمينيا
أذربيجان
آخر الأخبار
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
اليوم 08:31
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©