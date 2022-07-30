إصابة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا مرة أخرى

أعلن بيان لطبيب البيت الأبيض أن اختبارات كوفيد-19 للرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، أظهرت إصابته مجددا، وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه كما أنه يشعر بأنه "على ما يرام تماما". وقال كيفين أوكونور طبيب البيت الأبيض إن بايدن، الذي ثبتت إصابته بالمرض قبل تسعة أيام، سيواصل إجراءات العزل. وأكد بايدن، على موقع تويتر بعد أن جاءت النتيجة إيجابية اليوم، أن ذلك يمكن أن يحدث "لعدد قليل من الناس". وأضاف "ليس لدي أي أعراض لكنني سأعزل نفسي من أجل سلامة كل من حولي. ما زلت في العمل وسأستأنف النشاط قريبا". وأوضح أوكونور أن اختبار بايدن، البالغ من العمر 79 عاما، كان سلبيا خلال الأيام الأربعة الماضية، ولا توجد خطة لاستئناف العلاج نظرا لعدم ظهور الأعراض عليه. ووصف بايدن إصابته السابقة بكوفيد-19 بأنها خفيفة. وقال إنه بإمكانه مواصلة العمل أثناء العزل، وعزا الأعراض الخفيفة للمرض إلى اللقاحات التي تلقاها ضد فيروس كورونا المستجد والعلاجات الأخرى.