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ارتفاع عدد قتلى فيضانات ولاية كنتاكي الأميركية

منازل غارقة تحت أمطار الفيضانات في كنتاكي
30 يوليو 2022 22:36

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأميركية، اليوم السبت، أن عدد القتلى جراء الفيضانات ارتفع إلى 25 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.
وكتب آندي بشير على موقع تويتر "لدينا بعض الأخبار السيئة التي نعلنها اليوم من شرق ولاية كنتاكي حيث ما زلنا في مرحلة البحث والإنقاذ".
وأضاف الحاكم الديمقراطي لولاية كنتاكي أن "عدد القتلى ارتفع إلى 25 قتيلاً ومن المحتمل أن يرتفع أكثر".
وقال لشبكة "سي إن إن"  التلفزيونية الأميركية "لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين ليس لدينا أخبار عنهم. وفي هذه المنطقة، سيكون من الصعب إعطاء رقم دقيق للمفقودين".
هطلت أمطار غزيرة على شرق الولاية الريفية ليل الأربعاء الخميس، مما حول بعض الطرق أنهاراً وأجبر السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم أثناء انتظار المساعدة.
واستمرت الأمطار الجمعة، قبل أن تتوقف السبت مانحةً طواقم الإنقاذ متنفساً.
وقالت خدمات الأرصاد الجوية المحلية "تتحرك جبهة باردة جنوبا ومن المتوقع أن يظل الطقس جافًا نسبيًا اليوم"، محذرة من أن "الطقس الجاف من المتوقع أن ينتهي بعد ظهر الأحد".
وأكد بشير لشبكة "سي أن أن" أن مشكلتنا ستكون الأحد. وأضاف "ستهطل الأمطار مرة أخرى. ورغم أننا نعتقد أنها لن تكون أمطارا تاريخية، إلا أن الوضع سيكون صعباً".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة "كارثة طبيعية" وأرسل تعزيزات فدرالية لدعم المناطق المتضررة من "العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة".
وتساقط في أجزاء من ولاية كنتاكي نحو 20 سنتمترًا من الأمطار في 24 ساعة. وفي بعض الأماكن، ارتفعت مياه الأنهار عدة أمتار فجأة فخرجت عن مسارها.

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