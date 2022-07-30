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أوكرانيا تعلن مقتل عشرات الجنود الروس

جنود أوكرانيون يركبون دبابة
30 يوليو 2022 21:26

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه قتل العشرات من الجنود الروس في قتال بجنوب البلاد بما يشمل منطقة خيرسون.
وقالت القيادة الجنوبية للجيش إن حركة السكك الحديدية المتجهة إلى خيرسون عبر نهر دنيبرو توقفت، مما قد يزيد من عزل القوات الروسية غربي النهر عن الإمدادات في شبه جزيرة القرم.
واستخدمت أوكرانيا أنظمة صواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من الدول الغربية لإلحاق أضرار جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى عزل مدينة خيرسون، وفقا لتقدير مسؤولي الدفاع البريطانيين.
وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن أكثر من 100 جندي روسي قتلوا كما دُمرت سبع دبابات في القتال يوم الجمعة بجنوب البلاد.
وطلب يوري سوبوليفسكي النائب الأول لرئيس مجلس خيرسون الإقليمي من السكان الابتعاد عن مستودعات الذخيرة.
وكتب على موقع تلغرام يقول "الجيش الأوكراني يكثف الضغط وهذه ليست سوى البداية".
وقال دميترو بوتري حاكم خيرسون إن منطقة بيريسلاف تضررت بشدة. وتقع بيريسلاف عبر النهر شمال غربي محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

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المصدر: وكالات
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