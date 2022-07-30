قتيلان بانفجار قنبلة خلال مباراة في كابول

أدى انفجار قنبلة يدوية خلال مباراة كريكت في العاصمة الأفغانية كابول إلى مقتل اثنين من الجمهور، حسبما أعلنت الشرطة السبت بعد يوم على الانفجار. عند وقوع الانفجار، كان مئات الأشخاص يشاهدون مباراة الدوري المحلي في ملعب كابول الدولي للكريكت. وكان خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول أكد، لدى الاتصال به عقب الحادث، أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية بدون تقديم أي تفاصيل بشأن وقوع إصابات. وكان ناسب خان المدير التنفيذي لمجلس الكريكت في أفغانستان قد كتب، في تغريدة على تويتر، أن أربعة من المشاهدين جرحوا في الانفجار. والسبت، قال زدران إن التفجير أودى باثنين من المشاهدين. وأكد "قتل أحدهما لدى وقوع الانفجار بينما توفي الثاني متأثراً بإصابته". والكريكت رياضة رائجة في أفغانستان والعديد من لاعبيها معروفون على المستوى الدولي.