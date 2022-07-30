الاتحاد الأوروبي يرد على تصريحات لرئيس وزراء المجر
أورسولا فان دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية
30 يوليو 2022 19:58
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، أن "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك كرد غير مباشر على تصريحات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تتصل ب"اختلاط الأعراق".أثارت تصريحات أوربان استياء الولايات المتحدة على وجه الخصوص. وذكرت فون دير لايين، في مقابلة مع موقع إخباري سلوفاكي، بأن "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر، اعترفت بقيم مشتركة" عالمية "غير قابلة للتفاوض". وأضافت رئيسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن "ممارسة تمييز يستند إلى العرق تعني دوس هذه القيم" الواردة في المعاهدات الأوروبية والدولية، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يقوم على المساواة والتسامح والعدالة". ولم تكن رئيسة المفوضية الأوروبية قد علقت، حتى الآن، على تصريحات أوربان. وكان متحدث أوضح، الثلاثاء ردا على سؤال، أن المفوضية الأوروبية "لا تعلق بتاتا على تصريحات يدلي بها مسؤولون سياسيون أوروبيون". وأدت تصريحات رئيس الوزراء المجري إلى استقالة مستشارة لديه نددت بما سمته "نصا نازيا". كذلك، دان المستشار النمسوي كارل نيهامر هذه المواقف ومثله اللجنة الدولية لمركز "أوشفيتز" للاعتقال النازي. وندّد رؤساء الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي في بيان ب"التصريحات العنصرية" لرئيس وزراء المجر. وكان أوربان قد رفض، في خطاب يوم 23 يوليو الجاري، فكرة مجتمع "متعدد الأعراق". وقال "ننتقل إلى أماكن أخرى، نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا. لكن لا نريد أن نكون عرقًا مختلطًا أو (شعبًا) متعدد الأعراق (الإثنيات)" يختلط مع "غير أوروبيين". وبدون أن يسمي فيكتور أوربان، علّق نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، الأربعاء على موقع تويتر، معتبرًا أن العنصرية "اختراع سياسي سامّ يجب ألا يكون له مكان في أوروبا".