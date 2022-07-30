أميركا تطلب من موظفي سفارتها مغادرة مالي

سكان يتجمهرون أمام قاعدة عسكرية بعد هجوم قرب باماكو
30 يوليو 2022 19:11
طلبت الولايات المتحدة من موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة مالي بسبب تزايد مخاطر وقوع هجمات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية. لم تذكر الولايات المتحدة تهديداً محدداً لموظفيها، لكنها قالت إن هناك خطراً متزايداً لوقوع أعمال عنف تطال الغربيين. وقالت وزارة الخارجية، في تحديث لتنبهيات السفر إلى مالي، إنه "في 29 يوليو 2022، طلبت الوزارة مغادرة موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وعائلاتهم لتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في مناطق يرتادها الغربيون". وجاء في التنبيه أن "الجماعات الإرهابية والمسلحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي"، محذراً من وقوع هجمات تستهدف أماكن مثل "النوادي والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية". في وقت سابق من هذا الشهر، قال الجيش المالي إنه أحبط هجومًا إرهابياً جديدًا على معسكر للجيش قرب العاصمة باماكو يضم مقر رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد أيام من وقوع هجوم انتحاري دام قرب العاصمة. وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 2012 التي تقع فيها هجمات منسقة قرب باماكو.