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رئيس وزراء العراق يوجه نداء إلى الكتل السياسية

محتجون يقتحمون البرلمان العراقي
30 يوليو 2022 18:45

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، نداء إلى الكتل السياسية من أجل الجلوس "للحوار والتفاهم من أجل العراق والعراقيين".
تأتي دعوة الكاظمي بعد أن اقتحم متظاهرون، اليوم، مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بغداد، للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع.
وقال  الكاظمي، في خطاب بثه التلفزيون "يجب الابتعاد عن لغةِ التخوين والإقصاء، ويجب التحلي بروح وطنية عالية وجامعة، فألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي".

  • آلاف المحتجين يقتحمون مبنى البرلمان العراقي
    آلاف المحتجين يقتحمون مبنى البرلمان العراقي

وأضاف "أدعو الجميع إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الانجرار إلى التصادم، وأدعو إلى عدم الاصطدام مع القوى الأمنية وإلى احترام مؤسسات الدولة".
وقال "يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع".
وأكد الكاظمي أن "الظرف صعب جداً، وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد، وعلينا أن نتعاون وأن نتكاتف جميعاً، حتى لا ندفع بانفسنا إلى الهاوية وعلينا أن نحكم عقولنا وضمائرنا ووجداننا، ونلتف حول العراق والعراقيين، لا حول المصالح الضيقة".

ودعا "الجميع إلى تحمل المسؤولية من الأحزاب والطبقة السياسية والقوى الاجتماعية وسائر المؤثرين، وعلينا أن نقولها وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق، حتى لا نخسر مجددا".

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مصطفى الكاظمي
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