تدريبات عسكرية في فنلندا بمشاركة أميركا وبريطانيا

تجري قوات فنلندية وأميركية وبريطانية، تدريبات عسكرية مشتركة في فنلندا التي وافق حلف شمال الأطلسي (الناتو) على منحها العضوية بعد أن قدمت طلبا رسميا. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن وزارة الدفاع قولها إن التدريبات، التي تستمر أربعة أيام وتحمل اسم «الثعلب اليقظ»، ضمت 750 جندياً من الدول الثلاث، بريطانيا وأميركا وفنلندا. وقال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي: «تدريبات الثعلب اليقظ تؤكد على قوة وتوافق قواتنا المسلحة مع حلفائنا الأميركيين والفنلنديين وإعادة التأكيد على التزامنا تجاه الدفاع عن منطقة بحر البلطيق وأمنها». وقال ستيفن بويل الملحق العسكري البريطاني في العاصمة الفنلندية هلسنكي: «فيما تتحرك فنلندا باتجاه عضوية كاملة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سوف نواصل البحث عن فرص مثل هذه لإظهار التضامن مع فنلندا للتعلم من بعضنا البعض وتحسين قدرتنا على العمل معا». كما وقعت فنلندا إعلاناً لضمان الأمن المتبادل مع بريطانيا في مايو الماضي، علاوة على أنها عضو في قوة الاستكشاف المشتركة بقيادة بريطانيا، وهي تحالف من 10 دول. وتتشارك فنلندا مع روسيا حدوداً طولها 1300 كيلو متر.