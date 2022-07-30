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روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا

منشأة لضخ الغاز
30 يوليو 2022 17:27

خفضت روسيا مرة جديدة، اليوم السبت، إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية مع تعليق صادراتها إلى لاتفيا.
وأعلنت مجموعة الغاز الروسية العملاقة، في بيان على موقع تلغرام «اليوم، علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا... بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز».
صدر هذا الإعلان بينما خفضت شركة «غازبروم»، بشكل كبير، شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، مشيرة إلى ضرورة صيانة أحد التوربينات.
وسبق أن خفضت روسيا حجم شحناتها مرتين في يونيو الماضي، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي من دون توربين تم إصلاحه في كندا ولم يُعد إلى موسكو بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.
ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

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