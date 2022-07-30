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«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً بشأن جدري القردة

مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
30 يوليو 2022 17:15

حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، من المزيد من الوفيات المرتبطة بجدري القردة بعد تقارير عن تسجيل أولى الوفيات خارج أفريقيا، مع التشديد على أن المضاعفات الخطيرة للمرض ما زالت نادرة.
وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان، إنه «مع استمرار انتشار مرض جدري القردة في أوروبا، نتوقع رؤية المزيد من الوفيات».
يتزامن هذا التحذير مع إعلان إسبانيا تسجيل وفاة ثانية اليوم السبت مرتبطة بالمرض. كانت مدريد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل أول وفاة بسبب جدري القردة في أوروبا.
وأكدت سمولوود أن الهدف يجب أن يكون «وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا ووقف تفشي المرض». ولكنها شددت مع ذلك على أنه في معظم الحالات يشفى المرضى من دون الحاجة إلى العلاج.
وأشارت سمولوود إلى أن «الإبلاغ عن وفيات بسبب جدري القردة لا يغير تقييمنا لتفشي المرض في أوروبا. نحن نعلم أنه على الرغم من أنه يُشفى من تلقاء نفسه في معظم الحالات، إلا أن جدري القردة يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة».
وقالت سمولوود إن «الأسباب التي قد يحتاج المرضى فيها عادة إلى دخول المستشفى تشمل المساعدة في تسكين الألم ومعالجة العدوى الثانوية وفي عدد قليل من الحالات، الحاجة إلى إدارة المضاعفات التي تهدد الحياة مثل التهاب الدماغ».
تفيد منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أكثر من 18000 حالة في جميع أنحاء العالم خارج أفريقيا منذ بداية مايو الماضي، معظمها في أوروبا.
وأعلنت المنظمة الأسبوع الماضي أن تفشي مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
تشمل العلامات المبكرة للمرض ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية وطفحاً جلدياً يشبه جدري الماء. ويشفى المرض عادة من تلقاء نفسه بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وأحياناً يستغرق شهراً.
ويوفر لقاح ضد الجدري، تحت اسم ينيوس Jynneos في الولايات المتحدة وإمفامكس Imvanex في أوروبا، الحماية من جدري القردة.

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المصدر: آ ف ب
جدري القرود
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