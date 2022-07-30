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البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري

فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
30 يوليو 2022 17:02

انتقد  البرلمان الأوروبي، اليوم السبت، تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. 
وجاء في بيان نشر اليوم «نحن، قادة التكتلات السياسية في البرلمان الأوروبي، ندين بأشد العبارات التصريح العلني الأخير الذي أدلى به رئيس الوزراء أوربان بشأن عدم الرغبة في أن تصبح/الشعوب مختلطة عرقياً/».  
وأضاف البيان: «مثل تلك البيانات غير المقبولة، والتي تشكل بوضوح خرقاً لقيمنا المنصوص عليها أيضاً في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ليس لها مكان في مجتمعاتنا».
كان أوربان قد قال، مطلع الأسبوع الماضي خلال كلمة في رومانيا: «هناك عالم تمتزج فيه الشعوب الأوروبية مع الوافدين من خارج أوروبا. وهذا عالم مختلط الأعراق». وفي المقابل، قال إن هناك، مثلاً، حوض الكاربات حيث تختلط الشعوب مثل المجرية والرومانية والسلوفاكية مع بعضها. «ونحن مستعدون للاختلاط ببعضنا ولكننا لا نريد أن نصبح عرقاً مختلطاً».
وبعد أيام قليلة لاحقة، حاول أوربان وضع تصريحاته في سياقها.
وشدد مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي، الذي يشمل رئيس البرلمان وكذلك قادة التكتلات السياسية، في بيانه: «يجب إدانة العنصرية والتمييز، بكل أشكالهما، بشكل صريح، والتصدي بفاعلية لهما على كل المستويات».
ولم يعد حزب «فيدز»، الذي يرأسه أوربان، ينتمي لأي تكتل سياسي في البرلمان، بعدما أصبح منذ فترة طويلة جزءاً من حزب الشعب الأوروبي الديمقراطي المسيحي.

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