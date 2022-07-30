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سائقو القطارات في بريطانيا ينظمون إضراباً جديداً

سائقو القطارات في بريطانيا ينظمون إضراباً جديداً
30 يوليو 2022 15:31

عانى ركاب القطارات البريطانية من اضطراب جديد في التنقل اليوم السبت، عندما نظم الآلاف من سائقي القطارات أحدث إضراب في نزاعات تتفاقم في قطاع النقل .    ذكرت وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" أن أعضاء نقابة العمال أسليف في سبع شركات قطارات أضربوا عن العمل لأربع وعشرين ساعة، ما تسبب في تعطيل الخدمات في أجزاء كثيرة من البلاد.
ومن بين المتضررين الآخرين،مشجعو كرة القدم الذي يسافرون لحضورافتتاح مباريات الدوري الإنجليزي، والأشخاص الذين يسافرون أيضا لحضور دورة ألعاب الكومنولث في برمينجهام.
وسوف يتم تكثيف الإضراب الشهر المقبل بسلسلة من الإضرابات بسبب الخلاف المرير بشأن الوظائف والأجور وظروف العمل. 

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