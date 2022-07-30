فرق الإطفاء تواصل مكافحة حرائق الغابات في متنزه وطني بألمانيا

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق غابات اندلعت في حديقة "ساكسون سويسرا" الوطنية بشرق ألمانيا.

وقال توماس كونتس، المتحدث باسم المجلس الإقليمي للمتنزه، اليوم السبت، إن الأمطار الضئيلة لا تساعد في احتواء الحريق، كما كان مأمولا.

وذكر كونتس أنه تم اكتشاف، ومكافحة، بؤر حريق جديدة مساء أمس الجمعة في منطقة التكوين الصخري المعروف باسم "بارتشينهورنر" بالقرب من الحدود التشيكية.

ومن المنتظر أن توضح طلعات استطلاعية بمروحيات صباح اليوم ما إذا كانت العملية ناجحة.

وبحسب كونتس، يشارك أكثر من 350 من قوات الإطفاء في مكافحة النيران صباح اليوم.

ومن المنتظر أن تنضم إلى المهمة مروحيتان إضافيتان، ليبلغ إجمالي عدد المروحيات المشاركة 10. واندلع الحريق نهاية الأسبوع الماضي في حديقة "بوهيمية سويسرا" الوطنية في جمهورية التشيك المجاورة، وامتد إلى حديقة "ساكسون سويسرا" يوم الاثنين الماضي.

وتم تفعيل تحذير من وقوع كارثة في بلدة باد شانداو الصحية في المتنزه الألماني منذ يوم الثلاثاء.

وأظهر تقييم لبيانات الأقمار الصناعية أن حوالي 150 هكتارا قد تضررت بسبب حرائق الغابات.