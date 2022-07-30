الأحد 31 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرق الإطفاء تواصل مكافحة حرائق الغابات في متنزه وطني بألمانيا

فرق الإطفاء تواصل مكافحة حرائق الغابات في متنزه وطني بألمانيا
30 يوليو 2022 12:41

تواصل فرق الإطفاء مكافحة حرائق غابات اندلعت في حديقة "ساكسون سويسرا" الوطنية بشرق ألمانيا.
وقال توماس كونتس، المتحدث باسم المجلس الإقليمي للمتنزه، اليوم السبت، إن الأمطار الضئيلة لا تساعد في احتواء الحريق، كما كان مأمولا.
وذكر كونتس أنه تم اكتشاف، ومكافحة، بؤر حريق جديدة مساء أمس الجمعة في منطقة التكوين الصخري المعروف باسم "بارتشينهورنر" بالقرب من الحدود التشيكية.
ومن المنتظر أن توضح طلعات استطلاعية بمروحيات صباح اليوم ما إذا كانت العملية ناجحة.
وبحسب كونتس، يشارك أكثر من 350 من قوات الإطفاء في مكافحة النيران صباح اليوم.
ومن المنتظر أن تنضم إلى المهمة مروحيتان إضافيتان، ليبلغ إجمالي عدد المروحيات المشاركة 10. واندلع الحريق نهاية الأسبوع الماضي في حديقة "بوهيمية سويسرا" الوطنية في جمهورية التشيك المجاورة، وامتد إلى حديقة "ساكسون سويسرا" يوم الاثنين الماضي.
وتم تفعيل تحذير من وقوع كارثة في بلدة باد شانداو الصحية في المتنزه الألماني منذ يوم الثلاثاء.
وأظهر تقييم لبيانات الأقمار الصناعية أن حوالي 150 هكتارا قد تضررت بسبب حرائق الغابات.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
المصدر: د ب أ
حريق
حريق غابات
ألمانيا
آخر الأخبار
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا
اليوم 08:31
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
إجبار آلاف الأطفال على مغادرة قراهم في الكونغو الديموقراطية
اليوم 08:20
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تكشف حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
اليوم 08:05
فولوديمير زيلينسكي في زيارة لجرحى في مستشفى
عربي ودولي
الحكومة الأوكرانية تصدر قرارا بشأن منطقة دونيتسك
اليوم 00:43
حمدان بن زايد يستمع لشرح عن التحضيرات من ماجد المنصوري بحضور أحمد الظاهري وحميد الظاهري وبطي الخييلي (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد يوجِّه بتطوير استراتيجية «أبوظبي للصيد والفروسية»
اليوم 00:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©