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اندلاع حرائق شمال كاليفورنيا الأميركية

اندلاع حرائق شمال كاليفورنيا الأميركية
30 يوليو 2022 12:30

 أدى حريق مشتعل، وسط  درجة حرارة وصلت إلى مستوى قياسي وعواصف رعدية، تطلق برقا جافا، إلى إجراء عمليات إجلاء في مقاطعة "سيسكيو" بشمال كاليفورنيا.
ونشب حريق مدينة "ماكيني"، على بعد حوالي 2.4 كيلومتر غرب جسر "ووكر كريك"، على الجانب الجنوبي من نهر "كلاماث"، طبقا لما ذكره مسؤولون في غابة "كلاماث" الوطنية، في تغريدة لهم بعد الساعة الثالثة عصر أمس بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).
وبحلول الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، امتد الحريق إلى مسافة حوالي 120 هكتارا، طبقا لما ذكره مسؤولو الغابات في تغريدة لهم على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر).
وذكر دان ويجاند، خبير الأرصاد الجوية لدى هيئة الطقس الوطنية الأميركية، في مدينة "ميدفورد" بولاية "أوريجون" أن المنطقة شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل استثنائي، ومن المتوقع أن يكون هناك يوم آخر من الطقس شديد الحرارة اليوم السبت.
وأضاف أن أحد مراكز الطقس بمطار "مونتاج-يريكا" سجل ثلاثة أيام متتالية من أعلى درجات حرارة مسجلة.

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