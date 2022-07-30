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مسؤول ألماني يعارض تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية

مسؤول ألماني يعارض تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية
30 يوليو 2022 11:32

رفض رئيس المكتب الاتحادي الألماني لسلامة التخلص من النفايات النووية، فولفرام كونيش، تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا.
وكتب كونيش في مقال بصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" المقرر صدورها غدا الأحد أن تقييم إمكانية التمديد "يجب أن يضع في الاعتبار ليس فقط سلامة محطات الطاقة النووية، بل أيضا التخلص من النفايات المشعة".
وأشار كونيش إلى أنه "في كلتا الحالتين ستكون تكاليف مواصلة تشغيل المحطات كبيرة على المجتمع بأكمله... التوافق الاجتماعي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس سيصبح موضع شك".
وبسبب أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ثار الجدل حول تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا لما بعد نهاية هذا العام. وبحسب الخطة الحالية، سيُجرى إخراج المحطات الثلاثة من الشبكة بحلول نهاية 2022.

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وتساور كونيش أيضا شكوك واسعة بشأن الجدول الزمني المتعلق بالعثور على موقع لمستودع نفايات نووية في ألمانيا. ووفقا للقانون، يجب اتخاذ قرار بشأن موقع المستودع النهائي للنفايات بحلول عام 2031، بحيث يمكن أن يبدأ التخزين في عام 2050. وكتب كونيش: "لطالما دعا مكتبي الشركة المسؤولة عن البحث عن الموقع على إحراز تقدم في الإجراءات بحيث يمكن الوفاء بالجدول الزمني الذي حدده القانون. سيستغرق الأمر 20 عاما أخرى حتى يصبح المستودع جاهزا للتشغيل... يجب أن أصرح اليوم أنني لم أعد أعتبر هدف 2031 واقعيا".

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الطاقة النووية
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