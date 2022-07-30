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نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة

نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب جدري القردة
30 يوليو 2022 11:03

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب استمرار انتشار مرض جدري القردة.
وكتبت هوكول على تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة".
وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك.
وسجلت نيويورك حتى 29 يوليو ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة في الولاية.
وأبلغت البرازيل وإسبانيا أمس الجمعة عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بجدري القردة خارج أفريقيا.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي المرض حالة طوارئ صحية عالمية، مطلقة أعلى مستويات التأهب لديها.

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المصدر: رويترز
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