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ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

ألمانيا تسجل تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا
30 يوليو 2022 10:57

 سجلت ألمانيا اليوم السبت تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
وأعلن معهد  "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 578.1، مقابل 729.3 أمس الجمعة.

وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 709.7، وقبل شهر 668.6.

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وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 ألفا و3 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 92 ألفا و9 إصابات يوم السبت الماضي. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 117 حالة وفاة، مقابل 116 حالة وفاة قبل أسبوع.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
فيروس كورونا
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