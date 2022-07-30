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الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد
30 يوليو 2022 10:55

أطلقت الصين مساء أمس بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية باعتبارها المجموعة الثالثة من عائلة ياوقان-35 في الساعة 9:28 مساءً /بتوقيت بكين/ بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2D ودخل المدار المخطط بنجاح.
 وسيتم استخدام الأقمار الاصطناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير إنتاجية المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها. ويعتبر الإطلاق بمثابة المهمة 429 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. وأطلقت الصين المجموعتين الأولى والثانية من أقمار ياوقان-35 الصناعية في 6 نوفمبر 2021 و 23 يونيو 2022 على التوالي.

المصدر: وام
الصين
إطلاق الأقمار الاصطناعية
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