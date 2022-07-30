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روسيا ترفض اتهامها بالتدخل في الانتخابات الإيطالية

روسيا ترفض اتهامها بالتدخل في الانتخابات الإيطالية
30 يوليو 2022 09:51

رفضت روسيا الجمعة الاتهامات "الغريبة" بتدخل في الانتخابات في إيطاليا بعدما دعي ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف إلى تقديم توضيحات عن اتصالات بين السفارة الروسية ومقربين منه قبل الأزمة التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء ماريو دراغي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "من الغريب أن نرى أن الطبقة السياسية ووسائل الإعلام الإيطالية (...) بدأت تسترشد بجهات خارجية في تقليد أسوأ ممارساتها ونماذج حملتها الانتخابية"، وتلجأ إلى "الأسطورة المبتذلة حول تدخل موسكو في العمليات الانتخابية".
وأضافت زاخاروفا في بيان على تطبيق تلغرام أن روسيا تنظر إلى "إيطاليا كدولة ذات سيادة وتتبع سياسة داخلية وخارجية مستقلة"، مؤكدة أنه لهذا السبب "اتسمت العلاقات بين روسيا وإيطاليا دائما بالبراغماتية والتفاهم والاحترام المتبادلين".
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة ماريو دراغي في 14 يوليو عندما رفض حزبا الرابطة وإلى الأمام إيطاليا (فورتزا إيتاليا - يمين) وحركة 5 نجوم (شعبويون) المشاركة في تصويت على الثقة في البرلمان.

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